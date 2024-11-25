- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاتحاد الأوروبي يطّلع على استراتيجية "اعتدال" لمكافحة المتطرف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، وفدًا من أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة اللجنة دلفين برونك.
وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال مكافحة التطرف.
هذا إضافة إلى المبادرات المجتمعية والشراكات الدولية، التي تعزز مبادئ التسامح وثقافة الاعتدال.
وفي نهاية الزيارة قدم الأمين العام لـ(اعتدال)، هدية تذكارية إلى رئيسة اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، والتقطت الصور التذكارية.
وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال مكافحة التطرف.
استراتيجية "اعتدال" في مكافحة الفكر المتطرفوتعرف الوفد على استراتيجية (اعتدال) وجهوده في مكافحة الفكر المتطرف والحدّ من آثاره ورسائله.
أخبار متعلقة
4 أعوام.. "كايسيد" وتحالف الأمم المتحدة للحضارات يمددان مذكرة التفاهم
بالتفاصيل.. "هيئة الاتصالات" توقّع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الهيلينية
مكافحة التطرفحضر اللقاء كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلين لو جال، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع.
وفي نهاية الزيارة قدم الأمين العام لـ(اعتدال)، هدية تذكارية إلى رئيسة اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، والتقطت الصور التذكارية.