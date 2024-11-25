صور.. الاتحاد الأوروبي يطّلع على استراتيجية "اعتدال" لمكافحة المتطرف

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استراتيجية "اعتدال" في مكافحة الفكر المتطرف

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مكافحة التطرف

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، وفدًا من أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة اللجنة دلفين برونك.وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال مكافحة التطرف.وتعرف الوفد على استراتيجية (اعتدال) وجهوده في مكافحة الفكر المتطرف والحدّ من آثاره ورسائله.هذا إضافة إلى المبادرات المجتمعية والشراكات الدولية، التي تعزز مبادئ التسامح وثقافة الاعتدال.حضر اللقاء كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلين لو جال، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع.وفي نهاية الزيارة قدم الأمين العام لـ(اعتدال)، هدية تذكارية إلى رئيسة اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، والتقطت الصور التذكارية.