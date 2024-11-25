شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز حمود الجراح الصباح والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.