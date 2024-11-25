شكرا لقرائتكم اختتام دور المجموعات لبطولة وزارة الداخلية لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اختتمت مرحلة دور المجموعات لبطولة وزارة الداخلية في نسختها الـ (14) لكرة القدم للقطاعات الأمنية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، على ملاعب المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض.

تأهل الأمن البيئي

وتأهل منتخب القوات الخاصة للأمن البيئي بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى من (3) انتصارات وتعادل، وجمع (10) نقاط، يليه منتخبُ المديرية العامة لحرس الحدود بـ (8)نقاط.

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وفي المجموعة الثانية تصدر منتخب المديرية العامة للسجون جدول الترتيب برصيد (10) نقاط من (3) انتصارات وتعادل، وتأهل معه منتخب الأمن العام برصيد (8) نقاط.

يذكر أن بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم للقطاعات الأمنية تضم مجموعتين، في كل مجموعة (5) منتخبات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.