شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح آلية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال حساب متابعات الخليج 365: إنه لمعرفة كيفية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمستفيدين من البرنامج، يمكن الاطلاع على نماذج لتركيبة الأسر والحدود الإجمالية المانعة عبر الدخول على الرابط التالي هنا ومن ثم تحميل ملف “الحدود الإجمالية للقدرة المالية المانعة للأهلية”.

بدء تطبيق معايير القدرة المالية

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للمستقلين.

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حساب متابعات الخليج 365 ومعايير القدرة المالية

وقال المتحدث الرسمي لـ حساب متابعات الخليج 365، عبر حسابه في منصة إكس: “برنامج حساب متابعات الخليج 365 يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين”.

توجيه القيادة الرشيدة:

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى نهاية العام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

الاستعلام عن مبلغ الدعم

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب متابعات الخليج 365

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب متابعات الخليج 365 على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك الضغط على “استعلام” إدخال رقم الهوية الوطنية الضغط على “بحث” سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد: