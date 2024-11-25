شكرا لقرائتكم الكونجرس العالمي للإعلام يجدد شراكته الإستراتيجية مع سبايكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جددت اللجنة المنظمة للكونجرس العالمي للإعلام، والذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) في الفترة ما بين 26 ولغاية 28 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار (تشكيل مستقبل قطاع الإعلام) ثقتها بالشراكة الإستراتيجية مع شركة (سبايكا) للحلول الإعلامية كشريك استراتيجي للرصد والتحليل الإعلامي.

ستقوم شركة سبايكا برصد أخبار الكونجرس وردود الفعل عليه والتفاعل الجماهيري مع ما يطرح فيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية للعام الثاني على التوالي وستوفر منصة سبايكا رصدًا بأكثر من 120 لغة.

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نجاح لافت

وثمن الرئيس التنفيذي لشركة سبايكا للحلول الإعلامية، بهاء قاسم الزيود، ثقة الكونجرس العالمي للإعلام بعد النجاح اللافت للنظر في الدورة الماضية حيث قامت الشركة عبر منظومتها للرصد بمراقبة ردود الأفعال وتفاعل الجمهور مع الفعالية لحظة بلحظة وعكسها كأرقام إحصائية مع التوصيات المناسبة، بالإضافة إلى عرض منصتها المتضمنة أخبار الفعالية على الزوار والإعلاميين القادمين من كل انحاء العالم.

وأضاف الزيود بأن هذا المؤتمر المتخصص يشكل فرصة رائعة للإعلاميين للتعرف على أحدث الاتجاهات والتحديات التي تواجه صناعة الإعلامي خاصة وأن جلسات المؤتمر ستكون بلغات عدة، لجذب شريحة واسعة من الجمهور الدولي؛ مما ينعكس على رصد الأخبار والآراء وردود الأفعال التي تشكل قيمة مضافة للفعالية.

ونوه الزيود بأنه بالنظر إلى أن نسخة هذا العام، تُغطي الجلسات التخصصية مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى يستهدف جميع فئات القطاع الإعلامي، من المهتمين إلى المحترفين وأصحاب الخبرات الكبيرة والبارزين فإن توثيق هذه المادة العلمية وجعلها مرجعًا يسهل العودة إليه وتحليله عبر المنصة سيشكل تجربة إعلاميه متميزة بالنظر إلى محاور المؤتمر القضايا الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا في مجال الإعلام، وداخل غرف الأخبار ولدى محترفي قطاع الترفيه اليوم بما في ذلك الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة .

الجدير بالذكر أن شركة “سبايكا” تعد من أوائل الشركات المتخصصة في المنطقة العربية التي تقدم لسوق الإعلام منظومة إعلامية رقمية، تهدف إلى توفير الحلول الإعلامية المتكاملة والأدوات الرقمية الذكية في رصد الأخبار وإدارة المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة عملية النشر في مختلف وسائل الإعلام.