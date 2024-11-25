شكرا لقرائتكم حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للمستقلين.

حساب متابعات الخليج 365 ومعايير القدرة المالية

وقال المتحدث الرسمي لـ حساب متابعات الخليج 365، عبر حسابه في منصة إكس: “برنامج حساب متابعات الخليج 365 يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين”.

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توجيه القيادة الرشيدة:

هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى نهاية العام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة- أيدها الله- لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.