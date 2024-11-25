شكرا لقرائتكم بعد تمديد حساب المواطن .. 8 فئات مستفيدة من الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عمليات بحث عن الفئات المستفيدة من دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365، بعد التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة بتمديد البرنامج والدعم الإضافي لعام كامل.

الفئات المستفيدة من حساب متابعات الخليج 365

1 – الأسر السعودية.

2 – متابعات الخليج 365 غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة متابعات الخليج 365 السعودي.

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توجيه القيادة الرشيدة:

هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ، بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى نهاية العام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

أهلية حساب متابعات الخليج 365

كذلك أوضح حساب متابعات الخليج 365، آلية الإعلان عن الأهلية، حيث يتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ويمكن للمستفيد التحقق من أهلية المستفيد عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).

ويتيح حساب متابعات الخليج 365، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية: