شكرا لقرائتكم تعليم مكة المكرمة يدعو الطلاب للتسجيل في برنامج الكشف عن الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية إلى حث وتشجيع الطلاب والطالبات الموهوبين على التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لعام 1446هـ، في إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

برنامج الكشف عن الموهوبين

وأوضحت أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يتيح الفرصة للكشف عن الطلاب المتميزين واللذين لديهم الاستعداد الكامل والموهبة عبر نظام متكامل ومنهجية شاملة لتقديم الدعم والرعاية والبرامج التعليمية المناسبة لكل مرحلة.

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وأشارت إدارة التعليم إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم 13 يناير 2025م الموافق 13/ 7/ 1446 هـ، فيما سيكون إعلان النتائج يوم 26 فبراير 2025م الموافق 17/ 8/ 1446هـ.

