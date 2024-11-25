شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم: فتح باب نقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب نقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق إدارة التعليم العامة، وذلك عبر برنامج «فرص»، الذي يستهدف جميع موظفي الوزارة الذين تتوافر فيهم الشروط المعلنة. ووضحت الوزارة أنه يشترط وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين الماضيين للتقديم.

تم بناء معايير المفاضلة على مبدأ الكفاءة والجدارة، حيث تشمل المعايير النمو المهني مثل ساعات التطوير، الرخصة، والرتبة التعليمية. كما تضم عناصر أخرى مثل الأداء الوظيفي والغياب، إضافة إلى ساعات العمل التطوعي. كما يتم منح نقاط عن سنة التقديم لمن تقدم للنقل الخارجي قبل عام 1443هـ، وكذلك نقاط الخدمة تقديرًا لسنوات العمل.

وتابعت الوزارة بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة على المنصات الرسمية للوزارة. بعد ذلك، يمكن للمعلمين الراغبين في التقديم زيارة النظام الإلكتروني المعتمد وتقديم طلباتهم عبر حساباتهم.

أكدت الوزارة على أهمية التأكد من صحة البيانات الوظيفية وتحديثها في أنظمة الوزارة من خلال إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم، قبل التقدم بالطلب. كما نوهت إلى أنه سيتم تحديد إذا كان سيتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين بناءً على احتياجات الفرص الوظيفية المتاحة في التشكيلات المدرسية والإشرافية.

بعد اكتمال إجراءات الترشيح، يتعين على المعلمين المرشحين استكمال إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة في مقر العمل الجديد حسب التاريخ المحدد في القرار الوزاري. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد قواعد تنظيمية لدعم ذوي الظروف الخاصة، مع إمكانية الاطلاع عليها عبر موقع وكالة الموارد البشرية التابعة للوزارة.