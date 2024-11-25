السعودية | «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكدت وزارة التعليم، أن برنامج «فرص» يستهدف جميع موظفي الوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة على أن يتاح التقديم للمعينين بنظام العقود المكانية داخل نطاق إدارة التعليم العامة، بشرط وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين السابقين.

وأوضحت الوزارة، في ردها على أبرز الأسئلة الشائعة، أنه تم بناء عناصر المفاضلة على مبدأ الكفاءة والجدارة، حيث تضمنت معايير المفاضلة عناصر للنمو المهني كساعات التطوير والرخصة والرتبة التعليمية، وتعزيزاً لقيم الأداء تضمنت درجة الأداء الوظيفي والغياب، وتقديراً للعمل التطوعي اعتمد عنصر لساعات التطوع، كما اشتملت المعايير نقاطاً لسنة التقديم لمن تقدم للنقل الخارجي قبل 1443هـ، نقاط الخدمة تقديراً لخدمة المعلم، إضافة لنقاط للمشرف التربوي ومدير المدرسة. وأشارت إلى تنوع الفرص الوظيفية على مستوى المدارس من معلمين وفق التخصص والمرحلة والتشكيلات المدرسية، والتشكيلات الإشرافية وغيرها من الوظائف الإدارية حسب الاحتياج، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان عن الفرص من خلال المنصات الرسمية المختلفة ويمكن بعدها زيارة النظام الإلكتروني والتقديم من خلال حساب المستفيد في النظام الإلكتروني المعتمد.

وأوضحت، أنه يجب التأكد من صحة البيانات الوظيفية، وتحديثها في أنظمة الوزارة، وذلك من خلال إدارة الموارد البشرية بإدارات التعليم، وفق المتبع نظاماً قبل التقدم بالطلب.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد إجراء مقابلات شخصية للمرشحين من عدمه، وفق متطلبات الفرص الوظيفية المعلنة في التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية وغيرها.

ولفتت، إلى أنه بعد الترشيح بشكل نهائي يتعين استكمال إجراءات إخلاء الطرف، والمباشرة في مقر عمله الجديد، وفقاً لتاريخ المباشرة المحدد في القرار. وأشارت إلى أنها أعدت قواعد تنظيمية لدعم ذوي الظروف الخاصة، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع وكالة الموارد البشرية التابعة للوزارة.

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