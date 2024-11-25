شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة رفع القوائم المالية للصناديق العائلية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، خدمة رفع القوائم المالية للصناديق عبر الموقع الإلكتروني، والتي تتيح للصناديق رفع قوائمها المالية، بهدف تطوير الإجراءات المالية والتنظيمية للصناديق العائلية.
وأهاب المركز الوطني برؤساء مجالس أمناء الصناديق العائلية بإيعاز من يرون لرفع القوائم المالية المعتمدة لعام 2023م والأعوام السابقة - إن وجدت - من خلال خدمة رفع القوائم المالية للصناديق العائلية عبر مسح رمز الاستجابة أدناه.
وأهاب المركز الوطني برؤساء مجالس أمناء الصناديق العائلية بإيعاز من يرون لرفع القوائم المالية المعتمدة لعام 2023م والأعوام السابقة - إن وجدت - من خلال خدمة رفع القوائم المالية للصناديق العائلية عبر مسح رمز الاستجابة أدناه.