شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة رفع القوائم المالية للصناديق العائلية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، خدمة رفع القوائم المالية للصناديق عبر الموقع الإلكتروني، والتي تتيح للصناديق رفع قوائمها المالية، بهدف تطوير الإجراءات المالية والتنظيمية للصناديق العائلية.

وأهاب المركز الوطني برؤساء مجالس أمناء الصناديق العائلية بإيعاز من يرون لرفع القوائم المالية المعتمدة لعام 2023م والأعوام السابقة - إن وجدت - من خلال خدمة رفع القوائم المالية للصناديق العائلية عبر مسح رمز الاستجابة أدناه. نص اللائحة التنفيذية يأتي ذلك في ضوء اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم «ق «2/1/2022» وتاريخ 22/3/1444 هـ والتي نصت على أن من اختصاصات مجلس الأمناء: «تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها وخلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية، وأحكام المادة السابعة عشر من القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعتمد بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ق / 3/1/2022م وتاريخ 22/3/1444 هـ والتي نصت على أن من اختصاصات مجلس الأمناء اعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.

