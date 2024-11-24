شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: أمطار متفرقة ستسقط في مناطق متعددة من المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد، خالد الزعاق، عن ان أمطار متفرقة ستسقط في مناطق متعددة من المملكة، وخاصة في شمال شرق القصيم اليوم الأحد، وفي الليل ستشمل جنوب غرب القصيم وشمال الرياض.

وقال الزعاق في فيديو نشره عبر حسابه على منصة “إكس” إن الحالة المطرية ستكون منتشرة في العديد من المناطق ولكن بشكل متناثر ولن تشمل المنطقة كلها دفعة واحدة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأمطار لمدة أسبوع كامل”.

وأضاف: “موجة البرد ستبدأ منتصف الأسبوع، حيث تصل الموجة الأولى إلى المناطق الشمالية مثل تبوك ورفحاء وطريف مساء اليوم الأحد، ثم تزحف تدريجيًا لتصل إلى الجوف بعد 24 ساعة، ومن ثم تصل إلى حائل، سدير، الوشم، والرياض صباح يوم الثلاثاء.

وتابع: “هذه الموجة ستكون فاصلة بين الاعتدال والبرودة، وهى موجة سريعة وقوية، لكن هناك موجات برد أشد في الفترة المقبلة”.

وأختتم: “الحالة المطرية بدأت بالفعل في الطائف، وخاصة من جهة الجنوب بالقرب من ميسان، وكذلك من شمال الباحة، حيث تعتبر هذه المناطق من أبرز مناطق نشوء السحب الممطرة في هذه الحالة”.