شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان الكفاءة والسلامة.. توجيه مربي الإبل لاستخدام معالف متينة والان نبدء بالتفاصيل

الثروة الحيوانية

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر برنامجها الإرشادي، أهمية اختيار معالف عالية الجودة لمربي الإبل، مشيرة إلى ضرورة استخدام المعالف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك المقوى لما تتميز به من متانة وطول عمر افتراضي، إلى جانب سهولة تنظيفها.وأوضح الإرشاد الزراعي أن اختيار المعالف المصنوعة من هذه المواد يعزز من الكفاءة التشغيلية في تربية الإبل، إذ تقلل المتانة العالية من الحاجة إلى الاستبدال المتكرر وتضمن استمرارية الاستخدام لفترات أطول، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى البعيد.كما أشار البرنامج إلى أن سهولة تنظيف هذه المعالف تساعد في الحفاظ على صحة الإبل، حيث تساهم في تقليل احتمالية تلوث الأعلاف بالأوساخ أو البكتيريا، مما يحسن من جودة التغذية ويقلل من المخاطر الصحية.ودعت الوزارة مربي الإبل إلى الالتزام بالممارسات السليمة في اختيار أدوات التغذية، مؤكدةً أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتطوير الممارسات التي تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية.يذكر أن الإرشاد الزراعي في الوزارة يواصل تقديم النصائح والإرشادات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية عبر قنواته المختلفة، حرصًا على نشر الوعي وتعزيز المعرفة بأفضل الممارسات الزراعية.