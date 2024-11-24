شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: سحب رعدية على بعض الأماكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن صور الأقمار الصناعية تبيّن تواجد السحب الرعدية على بعض المناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية ، الشرقية.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.