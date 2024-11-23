وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل

دشن وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية؛ وذلك خلال زيارته لمدينة حائل، أحد وجهات موسم شتاء السعودية، الذي انطلق بداية شهر أكتوبر الماضي، ويستمر حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2025، في 7 وجهات سياحية هي: الرياض، جدة، البحر الأحمر، العلا، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، حائل.

ويأتي هذا التدشين في إطار دعم وتمكين شركاء منظومة السياحة السعودية من القطاع السياحي الخاص، الذي يحمل راية تنفيذ وإنجاح المواسم والبرامج والفعاليات والتجارب السياحية، التي تواكب النمو المتسارع والتطور الملفت للسياحة السعودية، على كافة الأصعدة والمستويات.

وتعد شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية؛ التي استكملت كافة الاشتراطات وحصلت على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، متخصصة في مجال تنظيم الرحلات السياحية بمدينة حائل، مع باقة متنوعة من البرامج والفعاليات المتميزة؛ مثل التخييم بالصحراء، والتزلج على الرمال، وجولات سيارات الدفع الرباعي والسفاري وركوب الدراجات على الرمال، وتجربة للتعايش والتفاعل مع الركايب، وتجربة لزيارة منطقة جبة التاريخية، إضافة لتجربة النوم بالصحراء، ومراقبة السماء الصافية ومشاهدة النجوم، إضافة للعروض والخصومات والباقات الخاصة، سوا للأفراد أو العوائل أو المجموعات.

وتعتبر مدينة حائل؛ موطن الكرم الحاتمي الأصيل، وجهة فريدة تحتضن العديد من المواقع والمعالم التاريخية والأثرية، ومنها صخور حائل أحد المعالم التاريخية السعودية المعتمدة من منظمة اليونيسكو كتراث إنساني عالمي، إضافة لمدينة فيد التاريخية الوجهة التاريخية الغنية بالتراث والمعالم، بجانب المواقع الطبيعية الساحرة مثل منتزه الأدهم، الذي تقام فيه العديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية لكل أفراد العائلة.