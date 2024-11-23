شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول للكليات التقنية والمعاهد بالقصيم غدًا.. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم عن فتح بوابة القبول الإلكتروني، للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1446هـ بالكليات التقنية والمعاهد بالمنطقة.

ويأتي هذا بدءًا من يوم غدٍ الأحد، فيما أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم أحمد الحمودي, أن التقديم يشمل برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها ودبلومات المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد. الكليات التقنية والمعاهد في القصيم وأوضح أن فترة التسجيل ستكون على النحو التالي:

- دبلوم الكليات التقنية بالفترة الصباحية للبنين من 23 / 05 / 1446هـ الموافق 24 / 11 / 2024م.

- دبلوم الكليات التقنية بالفترة الصباحية للبنات من 24 / 04 / 1446هـ الموافق 25 / 11 / 2024م.

- دبلوم الكليات التقنية بالفترة المسائية للبنين والبنات من 29 / 05 / 1446هـ الموافق 01 / 12 / 2024م.

- المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد من 29 / 05 / 1446هـ الموافق 01 / 12 / 2024م.

وبين أن التسجيل سيتاح لمدة ثلاثة أيام لكل برنامج وذلك عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اضغط هنا.