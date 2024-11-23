غدا.. انطلاق الملتقى الإحصائي الأول للجامعات والجمعيات المهنية والعلمية

تطلق الهيئة العامة للإحصاء غداً الأحد أعمال الملتقى الإحصائي الأول للجامعات والجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية، والذي تنظِّمه الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات والجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات وتستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجامعات والوكلاء وعمداء الكليات المتخصصة ومنسوبي المراكز البحثية بالإضافة إلى رؤساء المجالس والأعضاء التنفيذيين من الجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية، وعدد من الأكاديميين والمهتمين والمختصين في المجال الإحصائي.

ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه والذي يختص في بحث سُبُل التكامل بين القطاعين الإحصائي والأكاديمي في المملكة، ويأتي هذا الملتقى في سياق جهود الهيئة لرفع وتعزيز مستوى الوعي بمجريات وواقع العمل الإحصائي لدى المتخصصين، فضلا عن شرائح المجتمع الأخرى؛ وذلك لتحقيق مستويات أعلى من التجاوب الواسع الفعَّال مع أعمال الهيئة الميدانية بما يضمن توفير البيانات والمعلومات للعديد من المؤشرات الإحصائية، وسيحظى بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات.

يشار إلى أن القطاع الإحصائي في المملكة يتشكَّل من مكوِّنات عدة لكل منها دور معين في مجال العمل الإحصائي، ومن هذه المكوِّنات الهيئة العامة للإحصاء، وأقسام الإحصاء في الجامعات، والمراكز البحثية المتخصصة في الدراسات والبحوث الإحصائية، والجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية المتخصصة في علوم البيانات، وتعدُّ هذه الجمعيات حلقة الوصل بين الجانب الأكاديمي الإحصائي والجانب المهني التطبيقي.

يذكر أن الملتقى الإحصائي للجمعات والجمعيات يأتي ضمن إطار جهود الهيئة العامة للإحصاء المستمرة في تعزيز المعرفة العلمية الإحصائية، وإطلاق المبادرات التي تُسهم في رفع مستوى الثقافة الإحصائية في المجتمع بما يضمن استدامة الوعي بأهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية، ودورها الحيوي في دعم وتمكين صناع القرار وراسمي السياسات لوضع خطط التنمية المستدامة خلال السنوات القادمة على أسس علمية صحيحة تستند إلى ما هو موجود في بالفعل من حقائق في أرض الواقع.