شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يؤكد دعم القيادة لتنمية القدرات البشرية في المجالات كافة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمقر إقامته في طوكيو اليوم، عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في برنامج أسس صناعة القصص المصورة "المانجا".
وأكد سمو وزير الثقافة، خلال لقاءه المبتعثين، دعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية التأهيل العلمي والأكاديمي في التخصصات الثقافية وإسهام المبتعثين بعد تخرجهم في رحلة تطوير المنظومة الثقافية السعودية.
وتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بورش العمل الافتراضية التي قدمت نظرةً عامة حول مراحل صناعة القصص المصورة، تلتها مرحلة البرنامج التدريبي المكثّف، ومن ثم ابتعاث المتدربين إلى اليابان للالتحاق بأكاديمية كادوكاوا الرائدة في مجال صناعة المانجا عالميًا.
وأطلق ضمن البرنامج عدد من المسابقات المتعلقة بفن المانجا، وهي مسابقة "منجنها" لتحويل الأمثلة العربية إلى مانجا، ومسابقة "مانجا القصيد" لتحويل القصائد العربية إلى مانجا، ومؤخرًا بالتزامن مع عام الإبل 2024 أُطلقت مسابقة "مانجا الإبل" للتعبير عن أصالة ورمزية الإبل في الثقافة السعودية بفن المانجا.
إضافة إلى استقبال 133 مشاركة في مسابقة "منجنها"، وما يزيد على 70 مشاركة في مسابقة "مانجا القصيد"، وأكثر من 50 مشاركة في "مانجا الإبل".
وتقدم هيئة الأدب والنشر والترجمة برنامج أسس صناعة القصص المصورة "المانجا" بالتعاون مع شركة مانجا للإنتاج، بهدف تأسيس جيل مهتم بمجال صناعة المانجا، وصقل مهارات الموهوبين، ودعم بيئة المحتوى الإبداعي في المملكة.
وأكد سمو وزير الثقافة، خلال لقاءه المبتعثين، دعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية التأهيل العلمي والأكاديمي في التخصصات الثقافية وإسهام المبتعثين بعد تخرجهم في رحلة تطوير المنظومة الثقافية السعودية.
3 مراحل رئيسيةوحضر اللقاء عددٌ من الطلاب والطالبات المبتعثين لدراسة فن المانجا في أكاديمية كادوكاوا، إحدى أكبر الأكاديميات في اليابان، التي تهتم بتدريب واستقطاب الخبرات والمهتمين بصناعة القصص المصورة.
وتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بورش العمل الافتراضية التي قدمت نظرةً عامة حول مراحل صناعة القصص المصورة، تلتها مرحلة البرنامج التدريبي المكثّف، ومن ثم ابتعاث المتدربين إلى اليابان للالتحاق بأكاديمية كادوكاوا الرائدة في مجال صناعة المانجا عالميًا.
وأطلق ضمن البرنامج عدد من المسابقات المتعلقة بفن المانجا، وهي مسابقة "منجنها" لتحويل الأمثلة العربية إلى مانجا، ومسابقة "مانجا القصيد" لتحويل القصائد العربية إلى مانجا، ومؤخرًا بالتزامن مع عام الإبل 2024 أُطلقت مسابقة "مانجا الإبل" للتعبير عن أصالة ورمزية الإبل في الثقافة السعودية بفن المانجا.
1850 متدربًا ومتدربةوتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 1850 متدربًا ومتدربة في الورش الافتراضية، وتأهل منهم 115 للبرنامج التدريبي المكثّف، أنتجوا 115 قصة مصورة، واُبتعث 21 متدربًا ومتدربة إلى اليابان؛ لصقل مواهبهم على أيدي خُبراء في هذا الفن.
إضافة إلى استقبال 133 مشاركة في مسابقة "منجنها"، وما يزيد على 70 مشاركة في مسابقة "مانجا القصيد"، وأكثر من 50 مشاركة في "مانجا الإبل".
وتقدم هيئة الأدب والنشر والترجمة برنامج أسس صناعة القصص المصورة "المانجا" بالتعاون مع شركة مانجا للإنتاج، بهدف تأسيس جيل مهتم بمجال صناعة المانجا، وصقل مهارات الموهوبين، ودعم بيئة المحتوى الإبداعي في المملكة.