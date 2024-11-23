شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تنفذ برنامج "ترحاب" لتأهيل العاملين في خدمة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت جامعة أم القرى اليوم, برنامج "ترحاب" ضمن مبادرة رافد الحرمين الذي يستهدف تدريب وتأهيل العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتضمن البرنامج التدريب على المهارات الاجتماعية والمهنية الاحترافية، التي تساعد على ترك الانطباع المتميز عن خدمات المملكة لضيوف الرحمن. خدمة ضيوف الرحمن ويأتي ذلك من خلال تزويد القوى العاملة في الصفوف الأمامية لخدمة ضيوف الرحمن بالمفاهيم والمهارات الأساسية مثل الذكاء العاطفي التي تساعدهم على إثراء رحلة ضيف الرحمن وتقديم خدمات ضيافة عالية الجودة.

وتقدم مبادرة رافد الحرمين 100.000 فرصة تدريبية، للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من القطاع العام والخاص وغير الربحي، والمتطوعين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأفراد المجتمع المهتمين بتقديم الخدمات المختلفة في موسم الحج والعمرة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقديم خدمات مميزة.