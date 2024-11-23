شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ "اليوم": انخفاض ملموس في الحرارة بالشرقية وعدة مناطق يبدأ الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم" أن المملكة ستشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 25 نوفمبر 2024، حيث يبدأ التأثير من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، ليشمل المنطقة الشرقية والقصيم والرياض، ويستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح العقيل أن هذه التغيرات الجوية تتزامن مع استمرار حالة جوية ماطرة بدأت منذ يوم أمس الجمعة، وتؤثر على معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة.





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وأشار العقيل إلى أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا متوسطة تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والمويه والخرمة ورنية وتربة خلال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.

وأضاف أن العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ستتأثر بالأمطار اعتبارًا من السبت وحتى الثلاثاء، بينما ستشهد جدة وخليص ورابغ أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تبدأ من مساء الأحد وتستمر حتى صباح الاثنين. وفي الليث والقنفذة، من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة يومي الأحد والاثنين.

وأوضح العقيل أن المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يوم الأحد، فيما تبدأ الأمطار على الحناكية والمهد يوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء. وتوقع أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في منطقة بدر يوم الأحد.

وأفاد العقيل أن منطقة الرياض ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والزلفي والمجمعة خلال الفترة من السبت وحتى الثلاثاء، مع أمطار خفيفة متوقعة على العاصمة الرياض وبعض المحافظات الأخرى.



وأكد العقيل أن منطقة الجوف ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تشمل سكاكا ودومة الجندل حتى الأحد، بينما ستشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل رفحاء والعويقيلة يوم الأحد. وأشار العقيل إلى أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا متوسطة تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والمويه والخرمة ورنية وتربة خلال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.وأضاف أن العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ستتأثر بالأمطار اعتبارًا من السبت وحتى الثلاثاء، بينما ستشهد جدة وخليص ورابغ أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تبدأ من مساء الأحد وتستمر حتى صباح الاثنين. وفي الليث والقنفذة، من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة يومي الأحد والاثنين.وأوضح العقيل أن المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يوم الأحد، فيما تبدأ الأمطار على الحناكية والمهد يوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء. وتوقع أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في منطقة بدر يوم الأحد.وأفاد العقيل أن منطقة الرياض ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والزلفي والمجمعة خلال الفترة من السبت وحتى الثلاثاء، مع أمطار خفيفة متوقعة على العاصمة الرياض وبعض المحافظات الأخرى.وأكد العقيل أن منطقة الجوف ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تشمل سكاكا ودومة الجندل حتى الأحد، بينما ستشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل رفحاء والعويقيلة يوم الأحد.



أمطار الشرقية



وبحسب العقيل، ستشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على حفر الباطن والنعيرية والجبيل والدمام والقطيف ورأس تنورة يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح العقيل أن منطقة الباحة ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل الباحة وبلجرشي والمندق وعددًا من المحافظات حتى الثلاثاء. كما تشمل التوقعات أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير وجازان، مع احتمال تشكل السيول في بعض المواقع.

وأشار العقيل إلى أن منطقة نجران ستشهد أمطارًا خفيفة تتركز يومي الجمعة والسبت.

ودعا العقيل الجميع إلى متابعة تحديثات الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية وأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، مع الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة.