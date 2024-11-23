شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تحصد جائزة "أفضل طاقم مقصورة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت الخطوط السعودية على جائزة "أفضل طاقم مقصورة" خلال حفل توزيع جوائز مسافر الأعمال في أمريكا الشمالية لعام 2024 المقام في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسلم الجائزة التي تقدم للمرة الأولى لشركات الطيران، رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية روسن ديميتروف.

وأكد ديميتروف، أن نيل "السعودية" هذه الجائزة يعكس التزامها وحرصها على تطوير تجربة السفر لضيوفها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوز توقعاتهم، مشيرًا إلى أن الخدمة الجوية تعد من أهم مراحل السفر لضيوفها وإحدى أبرز معايير جودة الخدمة ، كما تعكس بشكل كبير مقياس رضا الضيوف.





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ولفت إلى أن الاستحقاق الدولي يؤكد كفاءة أداء منسوبي "السعودية" وخاصة طاقم الملاحين الذين يؤدون دورًا مهمًا في منظومة العمليات التشغيلية التي تتجاوز 500 رحلة يوميًا، منوهًا بأن الخدمة الجوية تشهد تطورًا كبيرًا تعكس من خلالها الثقافة السعودية جوهرًا ومظهرًا بدءًا من الترحاب وتقديم المساعدة وصولًا إلى تقديم قائمة الطعام المتضمنة وجبات من السفرة السعودية، علاوةً على الضيافة بالقهوة السعودية والتمر الفاخر المنتقى من أرض الوطن.

وتلتزم "السعودية" في إطار إستراتيجيتها وعصرها الجديد بالابتكار المستمر وتطوير المبادرات النوعية التي تركز على تجويد الخدمات والمنتجات في جميع مواقع الخدمة، ويضاف إلى ذلك حرصها على تطوير الأداء التشغيلي من خلال أسطولها الحديث والمتنامي المكوّن حاليًا من 144 طائرة تمكّنها من تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى ربط العالم بالمملكة.