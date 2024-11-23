شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة يزورون جبل أحد ومقبرة الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

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ضيوف برنامج خادم الحرمين

الدمام - شريف احمد - زارت الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1446هـ، اليوم السبت 21 جمادى الأولى، موقع معركة أحد وجبل الرماة ومقبرة شهداء أحد، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي تنفذه الوزارة للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة.وألقى ضيوف البرنامج تحية السلام على شهداء معركة أحد التاريخية - رضوان الله عليهم - واستمعوا إلى الآداب الشرعية عند زيارة المقابر، وشرح مفصل عن معركة أحد التي دارت بين المسلمين والمشركين في السنة الثالثة من الهجرة، تعرفوا خلالها إلى موقع المعركة وتحولاتها التي تعد لحظة فاصلة في التاريخ الإسلامي، ثم صعد الضيوف إلى جبل الرماة.وتتكون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من 250 معتمرا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 12 دولة من قارة آسيا، فيما ينتظر أن يبلغ إجمالي ضيوف البرنامج لهذا العام 1000 معتمر ومعتمرة من 66 دولة.وعبر ضيوف خادم الحرمين الشريفين عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لزيارة الأماكن المقدسة والتاريخية بالمدينة المنورة، والوقوف على جانب من تاريخ الأمة في زمن النبوة، منوهين بمستوى التنظيم الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية للمستضافين في البرنامج خلال تواجدهم بالمدينة المنورة.