شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرعى فعاليات مهرجان الحمضيات التاسع بمحافظة الحريق مطلع يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، تنطلق فعاليات مهرجان الحمضيات التاسع، الذي تنظمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في محافظة الحريق ابتداءً من 1 إلى 10 يناير 2025، بهدف دعم تسويق منتجات المزارعين وعرض أجود أنواع الحمضيات المختلفة، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى.

وأعلنت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية عن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في المهرجان من المزارعين، والنحالين، والأسر المنتجة، بعد استيفائهم لشروط التسجيل، مشيرةً إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل يوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري.

كما أكدت الشركة بأن مهرجان الحمضيات السنوي بمحافظة الحريق يساهم في تعزيز المنتج المحلي من خلال دعم وتحفيز المزارعين لعرض منتجاتهم وفق أفضل الأساليب التسويقية.