شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يحذر من القيادة في الأجواء الماطر والان نبدء بالتفاصيل

التزام بالإرشادات المرورية

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للمرور بالمملكة السائقين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، مؤكدةً أن مستوى الخطورة يزداد بشكل كبير في هذه الظروف الجوية.وأوضح المرور أن القيادة في الطرق المبللة تتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان سلامة السائقين والركاب، مشددةً على ضرورة التأكد من جاهزية المركبات قبل الانطلاق.ودعت إلى فحص الإطارات والمكابح والتأكد من عمل أنظمة الإنارة بشكل سليم، حيث تساهم هذه الإجراءات بشكل مباشر في تعزيز السلامة المرورية.وأشارت الإدارة إلى أهمية القيادة بسرعة منخفضة مع الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات لتجنب الحوادث الناتجة عن الانزلاقات أو ضعف الرؤية بسبب الأمطار.وشددت الإدارة على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية وتجنب السرعة الزائدة التي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة.يأتي هذا التحذير في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على سلامة مستخدمي الطرق، خاصةً مع تزايد التقلبات الجوية في عدد من مناطق المملكة.وأكدت الإدارة استمرار حملاتها التوعوية والتفتيشية لضمان التزام السائقين بالإجراءات اللازمة أثناء الظروف المناخية الصعبة.يُذكر أن المرور السعودي يواصل جهوده بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين السلامة المرورية وتوعية السائقين بمخاطر الإهمال أثناء القيادة، داعيًا الجميع إلى التقيد بالإرشادات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.