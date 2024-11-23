السعودية | ب35 ْمئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ب35 ْمئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم السبت، على معظم الخليج 365.
وسجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية؛ فيما سجّلت القريات أقل حرارة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 33 ْمئوية في القنفذة، و32 درجة بالمدينة المنوّرة وجدة وجازان وينبع.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات بـ 8 درجات والسودة 9 ْمئوية، وطريف 10 ْمئوية، وتبوك وعرعر 13 درجة، وأبها وحائل والباحة وسكاكا 14 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، وعسير والباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك الخليج 365.
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