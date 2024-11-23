شكرا لقرائتكم خبر عن ”البيئة“: تحصين الأبقار ضد الحمى المالطية خطوة أساسية لحماية الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

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ممارسات صحية

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية الالتزام بتحصين الأبقار ضد مرض الحمى المالطية، الذي يُعد من أكثر الأمراض البكتيرية انتشارًا وخطورة على الثروة الحيوانية، لما له من تأثير سلبي على إنتاجية الأبقار وصحة المربين.ودعت الوزارة جميع مربي الأبقار إلى تحصين حيواناتهم بدءًا من عمر 6 أشهر، مع إعطاء جرعات معززة سنويًا لضمان حماية مستدامة وفعالة ضد المرض.وأوضحت أن الحمى المالطية تُسبب خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض إنتاج الحليب وتدهور الصحة العامة للأبقار.كما أكدت الوزارة على ضرورة اتباع الممارسات الصحية الجيدة، بما في ذلك تنظيف أماكن تربية الأبقار، واستخدام الأدوات الوقائية عند التعامل مع الحيوانات أو منتجاتها، والتخلص الآمن من مخلفاتها.تأتي هذه الدعوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الأمن الحيوي، وضمان استدامة قطاع الثروة الحيوانية، ودعم رؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز جودة المنتجات الزراعية والحيوانية.