شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق يكشف سبب تسمية أبنائه بأسماء فلكية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الخبير الفلكي، خالد الزعاق، عن سبب تسمية أبنائه بأسماء مستوحاة من الفلك، موضحًا أنه اختار أسماء مرتبطة بالفلك والكواكب.

وقال الزعاق: “بنتي فلك، وبنتي أورانوس، وولدي شهاب، وولدي نهار، وزوجتي بدور”.

وأضاف الزعاق، خلال حديثه، أن “رنيم وباسم هما اللذان فلتوا من التسمية بأسماء الكواكب والظواهر الفلكية”.

كما أشار إلى تقليد عائلي متبع، حيث قال: “أول ولد لي سماه والدي لأنه جرى العرف أن أول الأولاد يسميه الأب، بينما البنت يسميها أخو أمك.”

تُظهر هذه الأسماء اهتمام الزعاق بعلم الفلك والفضاء، حيث يعكس اختيار أسماء أولاده ارتباطه القوي بهذا المجال العلمي.