شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تنفذ برنامج إدارة المخاطر ضمن مبادرة "‎رافد الحرمين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بالتعاون مع مركز ترخيص وتأهيل العاملين بقطاع الحج والعمرة برنامج "إدارة المخاطر والأزمات".

ويأتي ذلك ضمن مبادرة رافد الحرمين؛ الذي يستهدف تدريب وتأهيل العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. تدريب فرق التدخل السريع وتضمن البرنامج تدريب فرق التدخل السريع، لمباشرة المهام من خلال إكمال الترتيبات اللازمة كافة للتعامل مع مختلف الأزمات والمخاطر.

وكذلك تطوير ورفع كفاءة أنظمة الأمن والسلامة، وتنفيذ معايير الجودة، وخدمات الاستشارات والتدريب في المعايير الدولية في التخطيط، ورسم سياسات الأمن والسلامة المهنية. مبادرة رافد الحرمين وتقدم مبادرة رافد الحرمين 100.000 فرصة تدريبية، للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من القطاع العام والخاص وغير الربحي، والمتطوعين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأفراد المجتمع المهتمين بتقديم الخدمات المختلفة في موسم الحج والعمرة.

بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقديم خدمات مميزة، تنفيذًا لرؤية 2030، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.