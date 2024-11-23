شكرا لمتابعة خبر عن ممثلة أجنبية تروي قصة إسلامها والتزامها بالحجاب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت زائرة أجنبية للحرم المكي، قصة دخولها إلى الإسلام، مؤكدة أنها تأثرت بالقيم الروحية التي وجدتها فيه .

وذكرت السيدة والتي تدعى كويني، خلال مقابلتها مع قناة «الإخبارية»، أنها كانت تعمل في مهنة التمثيل قبل دخولها إلى الإسلام.

وأشارت إلى أنها أسلمت مؤخرًا، متأثرة بوالدها الذي أسلم عندما كانت صغيرة، وكان يعلمها كل شيء عنه، وعندما كبرت بدأت في القراءة عن الإسلام، موضحة أنها شعرت بتغيير كبير في حياتها بعد قراءتها عنه .

واختتم حديثها بأنها التزمت بالحجاب وأحبته بعد أن بحثت عن معنى وكيفية ارتداءه فارتدته عن اقتناع، بالإضافة إلى تركها لمجال التمثيل .