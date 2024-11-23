السعودية | الاحتفاء بالفائزين بجوائز “MENA Effie”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاحتفاء بالفائزين بجوائز “MENA Effie” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استضافت العاصمة الرياض ضمن موسم الرياض حفل توزيع جوائز “MENA Effie” ، في الشرق الأوسط لعام 2024 والاحتفاء بـ 90 فائزًا في أكثر من 40 فئة، اختيروا من بين 850 مشاركة في مجالات الجائزة.

وشهد الأمسية أكثر من 650 محترفًا في مجالات التسويق والإعلان والاتصالات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب شخصيات في مجالات الأعمال والإعلام والثقافة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المهندس أحمد عرفة, أن استضافة حفل جوائز “MENA Effie” ضمن فعاليات موسم الرياض، يأتي انعكاسا لما يمثله الموسم من منصة عالمية لاستقطاب أهم الفعاليات والأحداث الكبرى على مستوى العالم.

وبين أن هذه الفعالية تكتسب أهمية في موسم الرياض، خاصةً وأنه يقام للمرة الأولى في المملكة، ويعكس الرؤية الطموحة وحرصها على تجسيد الحضور الدولي للمحافل المقامة بمختلف مجالاتها وفي الخليج 365.

وأشار عرفة إلى أن موسم الرياض لا يقتصر فقط على الترفيه، بل هو أيضًا منصة تفاعلية تفتح أبوابها لاستقبال رواد الإبداع من كل مكان، حيث يوفر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات ويعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في دعم الابتكار والتطور في مختلف المجالات، ومنها هذا القطاع المهم، قطاع التسويق، متطلعًا لأن يكون هذا الحدث بداية لتعاون أوسع مع مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين، مع الالتزام بتقديم فعاليات تضيف قيمة كبيرة للمشاركين وتعزز من تطور القطاع في مختلف أوجهه.

وتميَّز الفائزون بالجوائز الذهبية بسردهم الإبداعي المبتكر وتوجهاتهم الريادية، وحصل بنك الخليج المصري بالتعاون مع وكالة People of the Internet على الجائزة الكبرى”Grand Prix”، أما الفائزون بالجوائز الفضية فتميزوا بأفكارهم الجريئة وتركيزهم الحاد، من بينهم علامات تجارية محلية مثلا، لمراعي، وراني، وبساطة، وجزيرة ياس، وغيرها، من الذين قدموا حملات إبداعية مميزة.

أما الفائزون بالجوائز البرونزية فقد تركت حملاتهم انطباعًا لا يُنسى، وحصدت وكالة BigTime Creative Shop السعودية لقب أسرع الوكالات نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، بينما فازت وكالة People of the Internet بجائزة “الوكالة المستقلة الأكثر تأثيرًا”.

كما تم تكريم وكالة Leo Burnett دبي كأفضل مكتب إعلاني وأكثر شبكات الوكالات تأثيرًا لهذا العام، ووكالة Zenith دبي كأفضل مكتب وكالة إعلامية.

يذكر أن فريق التحكيم ضم العديد من المتخصصين لتقييم الحملات الأكثر تأثيرًا، وفق معايير للتميز في التسويق، ويمكن الاطلاع على قائمة الفائزين الكاملة، عبر الموقع: menaeffie.com/winners

Copy URL URL Copied