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السعودية | فعاليات متنوعة وتشكيلات فنية تقدمها فعالية “وسم حائل” لزوارها

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهدت فعالية “وسم حائل” المقامة في متنزه الأدهم البري، بمدينة حائل، حضورًا لافتًا من الأهالي و الزوار القادمين للمنطقة خلال هذه الأيام، الذين استمتعوا بما تضمه الفعالية وسط أجواء طبيعية تحيط بها في عقدة وسط جبال أجا الفريدة التي تضفي على الفعالية نورقًا فريدًا ومميزًا ليثري الجانب الطبيعي والسياحي للمهرجان ويكون عامل جذب لمحبي الفعاليات وسط التضاريس الطبيعية الخلابة.

وضمت الفعالية التي تنظمها “غرفة حائل” مسارات الموقع البري وأركانه والتي اشتملت على مسار ممشى “براندات المأكولات الحائلية” وممشى “خيرات صنع في حائل” ومقر نادي العزيزية ونادي الدراجات النارية، ومقهى الأدهم البري، و عروض الخيل والهجن، بالإضافة إلى مجوعة من العروض الثقافية والتراثية، ومنتجات متنوعة من معروضات الأسر المنتجة بالمنطقة، وعرضة السامري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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