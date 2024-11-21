شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة 85 لشهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

حساب المواطن

خطوات تقديم اعتراض على الدفعات المالية

الدخول إلى تطبيق حساب المواطن.

الضغط على أيقونة تقديم اعتراض في "الدفعات المالية".

ستظهر بيانات الدفعة، ويمكن تقديم اعتراض مالي بالضغط على أيقونة "تقديم".

سيتم استلام طلب الاعتراض المالي.

الدمام - شريف احمد - أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على "إكس" صدور نتائج الأهلية للدورة 85 (شهر ديسمبر 2024).وأوضح الحساب إمكانية التحقق من الأهلية بالدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط.يقدم برنامج حساب المواطن الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.أوضح برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على منصة إكس، خطوات تقديم اعتراض على الدفعات المالية عبر التطبيق، كالتالي: