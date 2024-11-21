شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" يحتفي باليوم العالمي للطفل 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة - ممثلةً بإدارة الطفولة المبكرة -، اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"، ولمدة أربعة أيام، وذلك في عدد من مقار روضات الأطفال في مكة المكرمة تضمنت برامج مخصصة لحماية ورعاية وتنمية قدرات الطفل.

وأكدت إدارة التعليم سعيها من خلال هذه البرامج إلى توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وإعدادهم من خلال بناء شخصية قوية ومبدعة تواكب تطورات المستقبل في جميع المجالات.



وتأتي مشاركة تعليم مكة في الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام؛ لنشر الوعي بحقوق الطفل والدفاع عنها، وإبراز الجهود التي تقدمها المملكة للطفل، وحمايته، وتمكينه من حقه في التعليم، وإعداده وتطوير معارفه ومهاراته منذ وقت مبكر.