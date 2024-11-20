شكرا لمتابعة خبر عن يزيد الراجحي للدريم: انا اخاف من الطائرات وأرى التعامل معها كالذخيرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجاب رجل الأعمال يزيد الراجحي، على تساؤل الإعلامي، محمد الدريم، حول عدم استقلاله طائرة واحدة مع شقيقه عبدالله.

وسأل الدريم الراجحي، قائلا: “احنا في مطار الطائف ومتجهين للرياض، ليش انت واخوك عبدالله ما تركبون في طيارة وحده؟”، ليجيبه : ” أنا شخصيا ما أحب الطائرات، وأرى ان التعامل مع الطائرات كالتعامل مع الذخيرة، الغلطة الاولى هي الأخيرة! ما تدرى هذه المحركات”.

وتابع: “هناك حكومة من عدة أعوام ماتت جميعها في حادث طائرة بعد ان انزلقت بسبب ضباب على المدرج وسقطت في الغابة، لذا انا أخاف من الطائرات”.