اخبار السعوديه

يزيد الراجحي للدريم: انا اخاف من الطائرات وأرى التعامل معها كالذخيرة.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن يزيد الراجحي للدريم: انا اخاف من الطائرات وأرى التعامل معها كالذخيرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجاب رجل الأعمال يزيد الراجحي، على تساؤل الإعلامي، محمد الدريم، حول عدم استقلاله طائرة واحدة مع شقيقه عبدالله.

وسأل الدريم الراجحي، قائلا: “احنا في مطار الطائف ومتجهين للرياض، ليش انت واخوك عبدالله ما تركبون في طيارة وحده؟”، ليجيبه : ” أنا شخصيا ما أحب الطائرات، وأرى ان التعامل مع الطائرات كالتعامل مع الذخيرة، الغلطة الاولى هي الأخيرة! ما تدرى هذه المحركات”.

وتابع: “هناك حكومة من عدة أعوام ماتت جميعها في حادث طائرة بعد ان انزلقت بسبب ضباب على المدرج وسقطت في الغابة، لذا انا أخاف من الطائرات”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا