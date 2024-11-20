شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية تطلق خدمة "الزيارة الافتراضية" لتيسير الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

خطوات الخدمة

​الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة".

​تعبئة البيانات الشخصية ثم اختيار "استمرار".

التأكد من تفعيل الميكروفون والنقر على "بدء الاتصال".

الانتقال إلى صفحة الانتظار حتى يتم التحويل للموظف.​​

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية على حسابها عبر منصة إكس عن خدمة جديدة لها وهي الزيارة الافتراضية.وقالت الهيئة "بالزيارة الافتراضية #نخدمك_بمحلك وين ما كنت، دون الحاجة لزيارة الفروع".ووفق الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية تتيح هذه الخدمة التواصل مباشرة مع موظفي خدمة العملاء بالاتصال المرئي، حيث يمكنك أثناء الاتصال رفع الملفات والمستندات ومشاركة الشاشة بكل سهولة.بالإضافة إلى أن الخدمة توفر متحدثين بلغة الإشارة لمساعدة ذوي الإعاقة؛ وذلك سعيًا من التأمينات الاجتماعية لتقديم خدمة استثنائية لجميع فئات المجتمع. ​