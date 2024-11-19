السديس: الترتيبات التنظيمية ستسهم في تعزيز أداء المنظومة الدينية

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الدمام - شريف احمد - قال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن السديس أن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للرئاسة ستسهم بشكل كبير وفعال في تعزيز أداء المنظومة الدينية في جميع قطاعاتها، من خلال حوكمة مؤسسية وفق قياس الأثر الديني.

فضلًا عن إتمام الأعمال للمنظومة الدينية بدقة وجودة عالية، وتحديد المهام والإجراءات لجميع الإدارات الدينية بما يضمن تنفيذها لأعمالها الدينية بكفاءة وفعالية، وإثراء تجربة الزائرين والقاصدين دينيا وتهيئة الأجواء الإيمانية المثلى لهم.

تنسيق الجهود المبذولة

ورفع السديس الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للرئاسة، التي تؤسس لمرحلة متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الدينية وتحسين الأداء للمنظومة بما يليق بمكانة المسجد الحرام والمسجد النبوي دينيا وتوجيهيا وإرشاديا.



وأفاد بأن موافقة المجلس على الإجراءات التنظيمية للرئاسة يحقق مصلحة العمل، ويسهم في تسهيل وتنسيق الجهود المبذولة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما دينيًا، ما يعزز جودة الخدمات المقدمة دينيًا ويضمن تيسيرها على الزوار والقاصدين.

أرقى الخدمات

ونوه السديس في ختام تصريحه بما تبذله القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام، وما تقدمه من تطوير مستمر في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، داعيًا المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على رعايتهما واهتمامهما المستمر بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء.