جامعة الأميرة نورة تطلق ملتقى "ريادة ملهمة"

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ملتقى "ريادة ملهمة"؛ لترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب والمرأة. ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، اليوم 19 نوفمبر 2024، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة، بحضور نخبة من رواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء.

وتُمثِّل النسخة الأولى من ملتقى "ريادة ملهمة"، نقلة نوعية في مجال دعم ريادة الأعمال النسائية، من واقع تعزيزه لدور جامعة الأميرة نورة كحاضنة للإبداع وريادة الأعمال، وإسهامه في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، المعنية بتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في السوق السعودي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويستقطب الملتقى، الذي يُقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لسيدات الأعمال، أكثر من 1500 زائر، بما في ذلك الخبراء، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وطالبات وخريجات الجامعة. ويختتم بعروض استثمارية تعرض خلالها مشاريع "معمل كود" في جامعة الأميرة نورة على المستثمرين؛ لتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى التمويل والدعم المناسبين، والمساهمة في تحقيق رؤاهم الريادية.

ويتضمَّن الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية التي تُسلِّط الضوء على مواضيع استراتيجية، مثل: "ريادة الأعمال ومستهدفات رؤية المملكة 2030"، و"ريادة الأعمال والدعم المؤسسي"، و"تمكين المرأة في القطاعات الواعدة". بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع بنك البلاد، وشركة عبداللطيف جميل، مما يتيح فرصًا أوسع لدعم وتمويل المشاريع الناشئة، وتوفير الموارد الضرورية لنموها وازدهارها.

ويُقدِّم الملتقى ورش عمل متخصصة يديرها خبراء في مجالات متعددة، من بينها "تحليل المنافسة"، و"الابتكار وريادة الأعمال"، و"بناء نموذج العمل التجاري"، و"حقوق الملكية الفكرية". إلى جانب معرض مصاحب يُبرز المشاريع الناشئة للمحتضنين، ومشاريع الطالبات المبتكرة، وعيادات الأعمال لتقديم استشارات من جهات مختصة.

ويشهد الملتقى إطلاق مبادرتين بهدف دعم وتمكين النساء في مجال ريادة الأعمال، وهما: مبادرة "المجلس الاستشاري مسار شابات نورة"، ومبادرة "استمري وحنا معاك مسار رائدات نورة"، والتي تطلقها الجمعية السعودية لسيدات الأعمال بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة؛ لتقديم الدعم المستمر للنساء الرياديات، وتوفير شبكة من الاستشارات، والدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز قدراتهن، وتمكينهن من المضي قدمًا في مساراتهن الريادية.