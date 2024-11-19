شكرا لمتابعة خبر عن ‎الزعاق يوضح كيفية حساب المواسم عند العرب من خلال دورات النجوم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور خالد الزعاق المتخصص في علوم الفلك والمناخ كيفية حساب المواسم عند العرب، مشيرًا إلى أن الكون بنجومه وكواكبه متحركٌ وغير ثابت.

‎وقال الزعاق إن السُّحب لها حركة، والرياح لها اتجاه، والنجوم لها دورة، ودورة النجوم هي أساس حساب المواسم عند العرب؛ فشروق الثريا قبيل شروق الشمس دليلٌ على بداية الحر، وتوسطها القبة السماوية قبيل شروق الشمس دليلٌ على شدة الحر، ومغيبها بعد مغيب الشمس دليلٌ على نهاية الحر.

‎وأضاف: إن حركة الشمس أساس حساب السنة، وحركة القمر أساس حساب الشهور. فالشهر يبدأ بهلال صغير، ويصبح قمرًا في منتصف الشهر، ثم يعود هلالاً صغيرًا في نهاية الشهر.