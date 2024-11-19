شكرا لمتابعة خبر عن قصة شاب يعمل في تطبيقات نقل الركاب وجد نفسه مُتهم بقضية اغتصاب ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض شاب يعمل في أحد تطبيقات نقل الركاب لموقف مأساوي أدى إلى اتهامه في قضية اغتصاب وحكم عليه بالقتل، رغم تأكيده على براءته من التهمة.

وأشار الشاب إلى أنه كان قد تلقي طلبًا عبر تطبيق نقل الركاب لنقل فتاة إلى مكان معين، حيث قابلها في البداية بشكل طبيعي كأي رحلة أخرى. إلا أنه اكتشف نفسه متورطًا في قضية اغتصاب بعد أن قدمت الفتاة شكوى ضده

ووفقًا لرواية الشاب، أنكر ما توجه اليه من اتهام مؤكدا أن الفتاة هي من أغرته ، والأمر الذي حدث كان برغبتها ، وتم إلغاء الرحلة بناءا على ذلك

وأضاف الشاب أن لم يرتكب الجريمة ولم يختطف الفتاة ، بل أكد أن كل ما حدث كان بين الطرفين بالتراضي، مشيرًا إلى أن الفتاة قد غيرت أقوالها وصدر حكم ضده بالقتل