شكرا لمتابعة خبر عن بعد 32 عامًا من الفصل : التوأم السوداني فكرة التفكير الواحد بين التوائم مبالغة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعد مرور 32 عامًا على عملية الفصل الشهيرة التي خضعت لها التوأم السيامي السوداني سماح وهبة، تحدثت سماح عن تجربتها وآرائها حول الأفكار الشائعة عن التوأم الملتصق.

ونفت سماح خلال حديثها مع قناة «العربية السعودية»، التصور السائد بأن التوائم الملتصقة يتشاركون التفكير الواحد، واعتبرت أن هذا النوع من الاعتقادات هو مبالغة من قبل الآخرين .

وأضافت : “التوائم لهم نفس أحيانًا نفس التفكير والأراء وأيضًا يشعرون ببعضهم البعض، ولكن ليس بالصورة التي يتعقد بها الآخرين، خاصة وأن هناك مرحلة تتوجب على التوائم بالاستقلال بذاتهم وحياتهم”

بينما كشفت التوأم السوداني هبة معاناتها بعد العملية الجراحية التي فصلت بينهما.

وعلى الرغم من النجاح الطبي لعملية فصل التوأم السيامي السوداني في المملكة قبل 32 عامًا، إلا أن فترة التعافي كانت مليئة بالصعوبات، حيث اعتبرت هبة “أن أصعب مرحلة كانت في العلاج الطبيعي، مؤكدة بأن الأطراف الصناعية أصبحت جزءًا من حياتهما اليومية وستظل ملازمة لهما طوال العمر” .