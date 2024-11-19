شكرا لمتابعة خبر عن سائح وزوجته يتغزلان في المملكة: لو نسيت أغراضك الثمينة هنا وعدت ستجدها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد سائح وزوجته بالمملكة مؤكدا أنها دولة آمنة للسفر بنسبة 100% ، لدرجة إذا ذهبت إلى مطعم أو مقهى ونسيت كل أغراضك على الطاولة وغادرت، وعدت بعد نصف ساعة فأنك ستجد شخص منهم يقول لك :”سيدي هذه أغراضك”.

وأضاف أن المملكة فعلا دولة بها أمن وآمان ويستطيع أن يترك أغراضه بها وهو متأكد ألا يلمسها أحد، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك في أوروبا.

وذكرت زوجته “جاز” أن البعض يعتقدون أن السعودية بلد غير آمنة لكنها لا تدري لماذا يعتقد البعض ذلك، لأن المملكة بها آمان، مستشهدة على ذلك بأنها نسيت خلال حضورها حفلة حقيبتها، وعندما عادت بعد 40 دقيقة عثرت على حقيبتها ولم تفقد أي من محتوياتها من أغراضها الثمينة.

وعبرت السائحة عن حبها لمحافظة جدة، خاصة وأنها مختلفة عن الأماكن الأخرى التي سافرت إليها، مشيرة إلى أن السوق كان هادئ.

ولفت الثنائي إلى أن شعب المملكة رحب بهم ويتصفون بالهدوء كما أنهم لطيفون، مضيفين أن البعض منهم لا يعرفون الإنجليزي إلا أنهم بمجرد أن يشاهدهما يقولون لهما دائما :”مرحبا بكم في السعودية” .

وأكدا أن ذلك جعلهما يشعران بأنهما مرحب بهما في المملكة، كما يتركونهما لشأنهما ولم يتعرضا لأي مضايقات .