شكرا لمتابعة خبر عن أمير الشمالية يُسلّم مستفيدي الإسكان وحداتهم بمحافظة طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بمحافظة طريف اليوم، مفاتيح عدد من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر في المحافظة، المقدمة بدعم من جمعية “بنيان” الخيرية بحضور عدد من المسؤولين بالمنطقة.

وأكد سموه حرص القيادة الحكيمة على دعم القطاعين الحكومي والخيري لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيدًا بدور القائمين على مبادرة جمعية “بنيان” الخيرية ، منوهًا بدور أعضاء اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في تمكين المستفيدين من الحصول على وحداتهم السكنية.