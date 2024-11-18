شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله التركماني يروي سبب حزنه في يوم زواجه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبدالله التركماني عن سبب حزنه في يوم زواجه، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لحزنه في يوم عرسه كان مرتبطًا بفقدان أحد أفراد عائلته وتأثير ذلك على والدته وزوجته.

وقال التركماني: “عندما قررت زوجتي تنظيم حفل الزفاف، كانت ترغب في أن يكون في تاريخ معين، لكن في نفس الوقت كان خالي مريضًا بالسرطان، وتوفي في تلك الفترة.

وأضاف” حينها، اتخذت والدتي قرارًا بتأجيل العرس، لأن الحزن كان كبيرًا عليها وكان من الصعب عليها أن تحضر الحفل في ذلك الوقت”.

وتابع التركماني: “زوجتي كانت دائمًا داعمة، وقد أجلت العرس لمدة 40 يومًا، وكان قلبها مع والدتي. لكن في النهاية، قالت لي زوجتي إنها ترغب في إتمام الزفاف رغم الظروف، ووافقت والدتي على أن يتم الزفاف، لكن من الصعب عليها حضور الحدث”.

وأكد التركماني أن هذه الظروف كانت مؤلمة جدًا بالنسبة له، حيث جمع بين مشاعر الفرح والحزن في يوم واحد، إذ كان يفرح بزواجه بينما كانت العائلة تمر بوقت صعب للغاية بسبب الحزن على وفاة خاله وعدم قدرة والدته على حضور المناسبة، إلا إنه في النهاية قامت زوجه عمه بإحضار والدته العرس واكتملت الفرحة