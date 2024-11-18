شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تُعلن عن أبرز التعديلات في الرخصة المهنية للمعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم، عن بعض التعديلات بشأن الرخصة المهنية للمعلمين، أبرزها إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المعلمين الغير حاصلين على الرخصة، بإكمال ساعات التطوير المهني، وتمديد صلاحية الرخصة للحاصلين عليها قبل 1/1/2025،لمدة عام إضافي.

وتابعت مؤكدة على تمكين شاغلي الوظائف التعليمية في التشكيلات المدرسية (موجه طلابي، وكيل مدرسة، مدير مدرسة) والتشكيلات الإشرافية من الحصول على رخص مهنية تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يؤدونها

ومنحت الوزارة الأولوية للحاصلين على الرخصة المهنية للترشح للوظائف في التشكيلات المدرسية والإشرافية. والإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج، والدراسة المسائية.

وأشارت أن برامج تطوير الأداء تكون على النحو التالي: تقديم برامج متخصصة موجهة للمعلمين والقيادات التعليمية لتمكينهم من تحقيق معايير الرخصة المهنية.

وبناء مسارات مهنية متخصصة لتلبية احتياجات المعلمين والقيادات التعليمية، كما يوجد برامج تتيح الحصول على نقاط تطوير مهني وفق دليل احتساب نقاط التطوير المهني.