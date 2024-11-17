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بالصور.. ضبط 3.6 طن من الثوم بموقع مخالف في جدة

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حذيفة القرشي- جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع عدة جهات معنية، موقعًا مخالفًا في نطاق بلدية بريمان، يُستخدم لتعبئة كميات كبيرة من الثوم تقدر بـ 3.6 طن، بهدف إعادة بيعها بطرق غير نظامية.
وأوضحت أمانة جدة، أن الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، تمكنت من ضبط “حوش” استغلته عمالة لتجهيز الثوم وتعبئته بطرق مخالفة.
ضبط 3.6 طن من الثوم بموقع مخالف في جدة - اليوم
ضبط 3.6 طن من الثوم بموقع مخالف في جدة - اليوم

استمرار الحملات الرقابية

وصودرت الكميات المخالفة، بمشاركة كل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارتي التجارة والموارد البشرية، إضافة إلى الدفاع المدني.
وأكدت أمانة جدة استمرار حملاتها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لرصد المخالفات ومعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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