شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني للنخيل والتمور يُقيم “المؤتمر والمعرض الدولي للتمور ” في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينطلق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته الخامسة تحت شعار “عالم التمور” في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 19 إلى 28 نوفمبر 2024م، لتعزيز مكانة المملكة كأحد الدول الرائدة في صناعة وتصدير التمور.

ويشهد معرض عالم التمور الذي يُقيمه المركز الوطني للنخيل والتمور مشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية، ويعرض منتجات تمور مبتكرة، ويُعد منصة دولية لتبادل المعرفة وفتح أسواق جديدة للتمور السعودية في الأسواق العالمية، كما يهدف إلى دعم الابتكار في صناعة التمور وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية، وذلك لجعل قطاع النخيل والتمور أحد روافد التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ويصاحب المعرض مؤتمر علمي بالشراكة العلميّة مع جامعة الملك فيصل، إذ يُركّز على الجهود المحلية والدولية في تطوير قطاع النخيل والتمور بالمملكة، من خلال تبني الحلول الذكية لتحسين الممارسات الزراعية وإبراز الجوانب الصحية للتمور وتشجيع التجارة الإلكترونية.