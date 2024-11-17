شكرا لمتابعة خبر عن تعيين فهد الشثري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للمنافسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الأحد، قرارًا بتعيين الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للمنافسة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي لها إن الشثري حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليهاي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويُعد من القيادات المؤثرة في القطاع الاقتصادي والمالي، إذ تولى قيادة أنشطة الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها في البنك المركزي السعودي بالإضافة إلى مساهمته في قيادة عملية تطوير السياسات والتنظيمات التي تدعم السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة وقراراتها خصوصاً تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي.

كما تولى قيادة المهام الرقابية الإشرافية والتنظيمية في البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى مسؤولياته في تمثيل المملكة في عدد من مجموعات العمل والمنظمات الدولية، ومن أهمها عمله كمدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتمثيله للمملكة في مجموعة العشرين، وعضوية لجنة بازل للتشريعات المصرفية، ورئاسته للجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وشارك الشثري أيضًا في عضوية عدد من المنظمات منها رئاسته لمجلس ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة في تأسيس عدد من المنظمات والشركات العامة، مثل الأكاديمية المالية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني العقارية (ضمانات).