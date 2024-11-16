وتتضمن المشاريع أعمال تطوير وتأهيل المدخل الشمالي للمحافظة امتداد لميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومشروع المسار الرياضي بحي السلام، بالإضافة إلى أعمال تحسين وتجميل الكوبري لطريق الدولي الدمام الكويت، وتحسين وتجميل ميدان الساعة، وتطوير وتأهيل دوار طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، من الجهة الجنوبية، وأعمال المدخل الجنوبي للمحافظة.
كما تواصل الأمانة تنفيذ أعمال إعادة السفلتة وتأهيل شارع القسمة في مدينة عنك بمحافظة القطيف، الذي يأتي ضمن الخطط والمشاريع لبرنامج تطوير كفاءة شبكة الطرق بين كافة المدن والأحياء ولرفع مستوى الخدمات، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتحقيق الأهداف التنموية في المحافظة.
وأوضحت أن المشروع يشمل إعادة سفلتة الشارع بطول يبلغ 1260 مترًا، وبمساحة إجمالية للأسفلت تبلغ 19,000 متر مربع، ويهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الطريق، وذلك بهدف تطوير وتحديث شبكة الطرق من خلال إجراء العديد من الدراسات الميدانية في مختلف المواقع والعمل على إيجاد بدائل متعددة بما يتناسب مع الحاجة المرورية والكثافة السكانية، وتطوير وتحسين جودة الحياة في المحافظة، من خلال تحسين شبكة الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات للسكان والزائرين.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ مشاريع تطويرية في الخفجي والقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.