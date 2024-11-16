تنفيذ مشاريع تطويرية في الخفجي والقطيف

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية، حاليًا عددًا من المشاريع التطويرية في مواقع مختلفة بمحافظة الخفجي، وذلك ضمن جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف أنسنة المدن، وجودة الحياة بالمنطقة، وتطوير العمل البلدي والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها.

وتتضمن المشاريع أعمال تطوير وتأهيل المدخل الشمالي للمحافظة امتداد لميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومشروع المسار الرياضي بحي السلام، بالإضافة إلى أعمال تحسين وتجميل الكوبري لطريق الدولي الدمام الكويت، وتحسين وتجميل ميدان الساعة، وتطوير وتأهيل دوار طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، من الجهة الجنوبية، وأعمال المدخل الجنوبي للمحافظة.

كما تواصل الأمانة تنفيذ أعمال إعادة السفلتة وتأهيل شارع القسمة في مدينة عنك بمحافظة القطيف، الذي يأتي ضمن الخطط والمشاريع لبرنامج تطوير كفاءة شبكة الطرق بين كافة المدن والأحياء ولرفع مستوى الخدمات، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتحقيق الأهداف التنموية في المحافظة.

وأوضحت أن المشروع يشمل إعادة سفلتة الشارع بطول يبلغ 1260 مترًا، وبمساحة إجمالية للأسفلت تبلغ 19,000 متر مربع، ويهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الطريق، وذلك بهدف تطوير وتحديث شبكة الطرق من خلال إجراء العديد من الدراسات الميدانية في مختلف المواقع والعمل على إيجاد بدائل متعددة بما يتناسب مع الحاجة المرورية والكثافة السكانية، وتطوير وتحسين جودة الحياة في المحافظة، من خلال تحسين شبكة الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات للسكان والزائرين.