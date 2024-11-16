الأحساء وجهة سياحية بـ5 مواقع مميزة

عززت الأحساء مكانتها في المملكة كوجهة سياحية رئيسية بالعديد من المناطق المميزة التي يمكن زيارتها من خلال تقويم فعاليات (شتاء السعودية 2024). ويوجد في الأحساء حوالي أربعة ملايين نخلة تنتج ألذ أنواع التمور في العالم وهو «الخلاص».

الوجهة الثانية هي «حيرة الأصفر» وتقع في قلب الصحراء وسط الكثبان الرملية الذهبية لتشكل مشهدًا ساحرًا. ويطلق على البحيرة «كحل الصيف وبياض الشتاء» بسبب تغير لونها حسب الفصول.

وبالنسبة إلى عشاق التسوق، فسيجدون كل ما يلبي رغباتهم، مثل الأحساء مول، أو سوق القيصرية؛ وهو سوق تاريخي تنتشر فيه الدكاكين لبيع منتجات الحرف اليدوية والزيوت والعطور وغيرها الكثير.

أما مدينة جواثا، فهي الوجهة الرابعة، حيث إنها مدينة ترفيهية وتضم آثارًا تاريخية، وأسواقًا شعبية، وأنشطة ممتعة، ويمكن فيها القيام بالطيران الشراعي، وزيارة نادي الكارتينج، ونادي البينتبول، واللعب في مدينة الملاهي وركوب القوارب في البحيرة.

خامس الوجهات هي جبل القارة، ويعد واحدًا من المناطق التي تجذب السياح من داخل المملكة وخارجها، ويحوي الجبل الكثير من الكهوف والمغارات التي تتميز ببرودتها أثناء فصل الصيف ودفئها أثناء الشتاء.

يذكر أن تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم «العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل»، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.