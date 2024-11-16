مؤتمر لتعزيز الجودة عبر التقنيات المتقدمة

وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أنّ المؤتمر يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز ريادة المملكة في مجال الجودة ودعم التنمية المستدامة، من خلال تبنّي أحدث الممارسات العالمية في مجال الجودة والاستفادة من التقنيات المتقدمة في هذا الصدد، مضيفاً بأنّ الهيئة تسعى عبر المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للجودة في ظل التطور التقني المتسارع، وذلك لتعزيز مستوى الأداء والابتكار، وتبنّي أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة لضمان أفضل جودة للمنتجات والخدمات، مؤكداً أنّ الجودة ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية.
ورحب محافظ الهيئة بضيف المؤتمر جمهورية الصين الشعبية، لافتاً إلى أنّ مشاركتها تمثل إضافة نوعية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتوفر فرصة للاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة، وتسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات.
ويناقش أكثر من 60 متحدثًا في المؤتمر 8 محاور رئيسة، عبر جلسات حوارية وورش تدريبية تركّز على التجارب الرائدة في جودة التقنيات المتقدمة، وتأثير التطورات في التقنيات المتقدمة على وضع المواصفات القياسية، ودور الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق الاستدامة، وأهمية التقنيات المتقدمة في رفع جودة الخدمات والمنتجات، واستشراف مستقبل الجودة.
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